G-III Apparel recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de la société de prêt-à-porter G-III Apparel GIII.O recule d'environ 8 % à 29,67 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre s'élève à 554,1 millions de dollars, contre une estimation de 568,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 26 cents, contre une estimation des analystes de 19 cents

** La marge brute du deuxième trimestre a augmenté de 440 points de base pour atteindre 45,2 %, grâce à une hausse des prix et à une réorientation vers ses marques à plus forte marge

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 2,20 et 2,30 dollars, contre une projection précédente de 2,15 à 2,25 dollars, grâce à une forte progression de la marge brute

** La société maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel à 2,71 milliards de dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 11% depuis le début de l’année