Fundsquare remanie son comité de direction

(NEWSManagers.com) - Fundsquare, la filiale de la Bourse de Luxembourg spécialisée dans la distribution transfrontalière de fonds d' investissement, a annoncé ce 1er septembre deux nominations au sein de son comité de direction.

Il s'agit de Julien Renkin, qui vient d'être promu directeur de la gestion produits et de la relations clients, et de Jeffrey Nadal, recruté comme directeur commercial. Ce dernier était jusqu'ici directeur du développement commercial de l'European Fund Administration. Ils rejoignent tous les deux Maxime Aerts, nommé directeur général en avril dernier et par ailleurs directeur des opérations depuis 2013, au sein du comité de direction.