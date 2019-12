FundRock recrute un responsable de ses activités britanniques

(NEWSManagers.com) - FundRock Group a recruté Simon Funson en tant que managing director de son entité britannique, FundRock Partners Ltd. L' intéressé vient de Threadneedle Asset Management où il travaillait dans les fonctions opérations et développement produits. Avant cela, il était chez Citi et JPMorgan.

FundRock est une société de gestion de fonds tiers basée au Luxembourg. Il s' agit de l' ex RBS (Luxembourg) S.A. La société a plus de 90 milliards d' euros sous gestion et est dirigée par Xavier Parain.