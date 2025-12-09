 Aller au contenu principal
Fulcrum Therapeutics plonge après avoir annoncé une vente d'actions de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Fulcrum Therapeutics FULC.O chutent de 1,8 % à 12,75 $ dans les échanges prolongés

** FULC lance une offre publique de 150 millions de dollars d'actions

** L'action a clôturé en hausse de 46% lundi après que FULC ait dévoilé les résultats d'un essai sur un médicament contre les troubles sanguins

** J.P. Morgan, Leerink Partners et Cantor sont les gérants de l'offre

** Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, y compris la recherche et le développement, et pour financer des essais cliniques, entre autres

** 7 courtiers sur 9 évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 20 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FULC a progressé de 176,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FULCRUM THERA
12,9900 USD NASDAQ +45,96%
