Fulcrum Therapeutics en hausse après les résultats d'un essai sur un médicament contre les troubles sanguins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Fulcrum Therapeutics FULC.O font un bond de 49,4 % à 13,30 $ avant la mise sur le marché

** Fulcrum a déclaré dimanche que son médicament expérimental avait montré des résultats positifs chez les patients atteints de drépanocytose à partir d'une cohorte de 20 doses en cours d'un essai de stade précoce

** La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui affecte l'hémoglobine des globules rouges

** Dans une étude portant sur 12 patients, la société teste la sécurité et l'efficacité de son médicament expérimental, le pociredir, un inducteur d'HbF administré par voie orale une fois par jour

** FULC affirme que tous les patients de l'étude ont connu une augmentation significative des niveaux d'hémoglobine fœtale (HbF) après le traitement

** La société prévoit de renouer avec la FDA au premier semestre 2026

** RBC Capital Markets indique qu'elle reste à l'écart, dans l'attente d'une plus grande clarté réglementaire concernant les plans de développement de Fulcrum Therapeutics

** « Nous pensons qu'il sera important de voir si les régulateurs permettront à FULC de passer directement à un essai pivot ou s'ils demanderont d'abord un essai intermédiaire de phase II », ajoute la société de courtage

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 89,4 % depuis le début de l'année