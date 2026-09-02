FuelCell s'effondre suite à la publication de résultats décevants au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de FuelCell Energy, société spécialisée dans les énergies renouvelables FCEL.O , chutent de 16,5% à 14,3 dollars, leur plus bas niveau depuis plus de trois mois

** FCEL n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, les livraisons de modules à ses clients coréens ayant baissé d'une année sur l'autre

** Les livraisons ont été affectées par la mise à niveau des équipements au cours du trimestre, ce qui a entraîné une baisse de la production d’énergie — FCEL

** FCEL annonce un chiffre d’affaires de 33 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 38,3 millions de dollars — données compilées par LSEG

** La société affiche une perte au troisième trimestre de 64 centimes par action, contre une perte estimée à 41 centimes par action par les analystes

** La société indique que les coûts des produits et de fabrication ont dépassé les prix contractuels en raison de faibles volumes de production, ce qui a entraîné des charges liées aux stocks

** Quatre des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, deux “conserver” et deux “vendre”; le cours cible médian est de 25,5 dollars — données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a presque doublé depuis le début de l'année