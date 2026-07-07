FuelCell Energy s'effondre après avoir lancé une émission d'actions de 200 millions de dollars

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7 juillet - ** Le titre de FuelCell Energy FCEL.O , société spécialisée dans les énergies renouvelables, a chuté de 15,6 % après la clôture, à 21,91 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** FCEL lance une émission d'actions de 200 millions de dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer des dépenses d’investissement visant à accroître sa capacité de production, son fonds de roulement et ses besoins généraux

** Citigroup et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération

** Basée à Danbury, dans le Connecticut, FCEL compte environ 67,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars

** L'action FCEL a clôturé en baisse de 12,7 % à 25,96 dollars mardi, mais affiche une hausse de 255 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 8 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG