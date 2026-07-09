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FuelCell Energy en hausse grâce à sa collaboration avec Siemens visant à étendre le déploiement des piles à combustible
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de FuelCell Energy FCEL.O progressent de 10,5 % à 24,92 dollars avant l'ouverture du marché

** FCEL s'associe à Siemens pour accélérer la croissance de la production d'électricité à base de piles à combustible

** Dans le cadre de cet accord, Siemens concevra et fournira des systèmes d'équilibre électrique de l'installation (EBOP) pour les installations de piles à combustible, afin de soutenir le déploiement de projets commerciaux de plus de 100 mégawatts (MW)

** FCEL et Siemens poursuivront conjointement le développement de projets dans les domaines de l’ingénierie, de l’intégration de systèmes et de la fourniture de solutions énergétiques distribuées combinant piles à combustible, stockage d’énergie par batterie, contrôles de micro-réseaux et équipements électriques moyenne tension

** Depuis la clôture de la séance précédente, le cours de l’action a progressé de 208,3 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

FUELCELL ENERGY
22,5400 USD NASDAQ 0,00%
SIEMENS
272,150 EUR XETRA +2,49%
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