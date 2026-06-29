FuelCell Energy en hausse après l'approbation par l'EXIM d'un financement de 49 millions de dollars

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29 juin - ** Les actions de FuelCell Energy ( FCEL.O ), entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, progressent d’environ 10 % à 26,30 dollars en pré-ouverture

** La société obtient un financement de 49 millions de dollars auprès de l'Export-Import Bank des États-Unis (EXIM) pour soutenir la livraison de modules de piles à combustible en Corée du Sud

** Les fonds serviront à financer la livraison de cinq blocs de piles à combustible de 2,8 MW à Gyeonggi Green Energy

** Le financement sera versé en deux tranches: environ 22 millions de dollars sont attendus le 30 juin, et une deuxième tranche en octobre

** À la dernière clôture, l'action FCEL affichait une hausse de 228,3 % depuis le début de l'année