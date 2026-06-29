FuelCell Energy atteint son plus haut niveau depuis deux ans grâce à un financement de l'EXIM et à un contrat portant sur un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juin - ** L'action FCEL.O de FuelCell Energy, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, progresse de 25,2 % pour atteindre 30 dollars, son plus haut niveau depuis juin 2024

** FCEL obtient un financement de 49 millions de dollars auprès de l’Export-Import Bank des États-Unis (EXIM) pour soutenir la livraison d’unités de piles à combustible en Corée du Sud

** Les fonds serviront à financer la livraison de cinq blocs de piles à combustible de 2,8 MW à Gyeonggi Green Energy

** Le financement sera versé en deux tranches: environ 22 millions de dollars sont attendus le 30 juin, et une deuxième tranche en octobre

** La société de courtage B.Riley relève la note de FCEL de “neutre” à “acheter” et augmente son objectif de cours de 13 à 32 dollars, invoquant un accord de déploiement de 380 MW pour l’alimentation d’un centre de données, assorti d’une expansion progressive et de contrats de service de 15 à 20 ans, ce qui convertit environ 8 % du carnet de commandes de FuelCell en capacité sous contrat

** En tenant compte de l’évolution de la séance, FCEL affiche une hausse de 311,3 % depuis le début de l’année