FTSE Russell continue de reporter jusqu'en décembre les intégrations dans les indices indonésiens et les changements de catégorie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les précisions du paragraphe 2)

FTSE Russell continuera de reporter l'intégration des actions indonésiennes et la plupart des changements de classification des indices au moins jusqu'en décembre, a annoncé mardi le fournisseur d'indices.

FTSE Russell a expliqué que ce report permettrait de prolonger la période d'observation afin d'évaluer l'efficacité des réformes du marché visant à améliorer la transparence et l'intégrité des marchés financiers indonésiens. Les intégrations dans les indices sont suspendues depuis février.

Cette décision intervient alors que les marchés indonésiens font l’objet d’une surveillance continue de la part des fournisseurs d’indices mondiaux concernant la transparence du marché et son attractivité pour les investisseurs. Le fournisseur d’indices MSCI MSCI.N a déclaré fin juin qu’il prolongerait son processus de révision du marché jusqu’en novembre afin d’évaluer les réformes mises en œuvre par Jakarta, tandis que S&P Dow Jones Indices a averti début juillet que l’Indonésie pourrait être rétrogradée au statut de marché frontalier.

Mardi, FTSE Russell a indiqué avoir examiné les mesures mises en place par les autorités indonésiennes, notamment la divulgation des données relatives à la participation des actionnaires supérieure à 1 %, la publication d’une liste des concentrations de participation élevées et l’amélioration des rapports sur la classification des investisseurs.

Le fournisseur d’indices procédera à certaines modifications lors de sa révision de septembre, notamment des mises à jour de la classification sectorielle, des mises à jour trimestrielles des actions, des réductions du flottant, des mises à jour des plafonds et des suppressions liées aux critères d’éligibilité aux indices.