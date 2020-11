Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FSP lance la cession de 0,8% du capital de Neoen-Banque Reuters • 10/11/2020 à 17:52









10 novembre (Reuters) - * LE FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATIONS LANCE LA CESSION DE 0,8% DU CAPITAL DE NEOEN-BANQUE * A L'ISSUE DU PLACEMENT, LE FSP DÉTIENDRAIT ENVIRON 6,7 % DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ * BNP PARIBAS AGIT EN QUALITÉ DE SEUL COORDINATEUR GLOBAL ET SEUL TENEUR DE LIVRE SURLE PLACEMENT, POUR LE COMPTE DU FSP (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -3.66%