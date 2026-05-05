Frontier Group en baisse après une perte trimestrielle plus importante

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5 mai - ** Les actions de la société mère de Frontier Airlines, Frontier Group Holdings ULCC.O , chutent de près de 6% à 3,85 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce une perte plus importante au premier trimestre, la flambée des prix du kérosène ayant érodé ses marges

** La perte ajustée par action de la société s'est creusée à 30 cents au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 19 cents il y a un an

** À la clôture d'hier, ULCC affichait une baisse de 13,2% depuis le début de l'année