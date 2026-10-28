Frontier enregistre un bénéfice inattendu grâce à un « équilibre satisfaisant » entre la hausse des tarifs et la demande

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(Mise à jour sur l'action au paragraphe 2, réécriture de l'ensemble du texte avec les commentaires du directeur général)

par Nandan Mandayam et Doyinsola Oladipo

Frontier Airlines ULCC.O affiche un bon équilibre entre les prix des billets et le volume de passagers, a déclaré mercredi son directeur général, après que la compagnie aérienne a enregistré un bénéfice inattendu grâce à la hausse des tarifs et prévu une perte trimestrielle inférieure aux prévisions.

Pour compenser la hausse des coûts de carburant liée à la guerre en Iran, la compagnie aérienne à très bas coût, comme la plupart de ses concurrentes, a eu recours à des hausses de tarifs, à des réductions de capacité et à des frais supplémentaires. Elle a néanmoins vu ses marges s’en trouver affectées, les prix du carburant ayant bondi d’environ 90 % depuis le début de la guerre en Iran fin février.

Les actions de la compagnie aérienne basée à Denver ont poursuivi leur progression pour s’échanger en hausse de 9 % dans l’après-midi.

Alors que les grandes compagnies aériennes américaines préfèrent augmenter leurs tarifs plutôt que de remplir leurs avions , le directeur général de Frontier, Jimmy Dempsey, a déclaré que la compagnie adoptait une approche plus mesurée.

« Pour l’instant, nous avons trouvé un bon équilibre entre rendement et volume dans notre activité; compte tenu de la dynamique de l’offre et de la demande qui prévaut actuellement, nous sommes plutôt satisfaits de cette situation », a déclaré M. Dempsey aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Le chiffre d’affaires trimestriel a grimpé de 53 % pour atteindre le niveau record de 1,36 milliard de dollars — la plus forte croissance parmi les compagnies aériennes américaines ayant publié leurs résultats à ce jour. Le chiffre d’affaires par passager a augmenté de 71 % en glissement annuel pour s’établir à 67,82 dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel lié au programme de fidélité de la compagnie a progressé de 37 % par rapport à l’année dernière.

« Si d’autres compagnies aériennes privilégient le rendement au détriment du volume, c’est leur choix. Nous, nous privilégions le volume », a ajouté M. Dempsey.

Les grandes compagnies aériennes telles que Delta, American, United, Alaska Air et Southwest ont mis l’accent sur la réduction de leur capacité et la protection de leurs marges plutôt que sur le remplissage de leurs avions.

M. Dempsey a indiqué que Frontier visait une croissance de capacité de 5 % à 7 % en 2027 et des niveaux similaires en 2028.

Frontier, l’une des plus petites grandes compagnies aériennes américaines avec une flotte de 164 appareils, a profité du retrait de son concurrent Spirit, parallèlement à celui de JetBlue.

Sa courbe de réservation plus courte permet à une tarification plus ferme de se répercuter plus rapidement sur le chiffre d’affaires que chez ses concurrents, a indiqué Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, dans une note.

LA HAUSSE DES TARIFS GÉNÈRE UN BÉNÉFICE INATTENDU

Frontier a annoncé un bénéfice ajusté de 18 cents par action au troisième trimestre, contre une perte de 34 cents il y a un an. Les analystes s’attendaient à une perte de 4 cents par action.

Toutefois, 134 millions de dollars de frais de résiliation de contrats de location liés à la volonté de la compagnie de rationaliser la taille de sa flotte, ainsi qu’un contrat syndical de 6 millions de dollars conclu avec les techniciens, ont creusé sa perte nette à 104 millions de dollars, contre 76 millions un an plus tôt.

Son chiffre d’affaires par siège, indicateur de son pouvoir de fixation des prix, a bondi de 30 % au cours du trimestre de septembre, en partie grâce aux hausses de tarifs et au retrait de Spirit, selon M. Dempsey.

Frontier prévoit une croissance de son chiffre d’affaires par siège supérieure à 20 % au quatrième trimestre, même si la hausse des coûts de carburant devrait tempérer ces gains.

Elle prévoit de payer en moyenne 4,75 dollars le gallon de carburant au quatrième trimestre, contre 3,96 dollars au trimestre précédent — ce qui représentait déjà une hausse de 82 % en glissement annuel. Une augmentation de 10 % des prix du carburant au cours des neuf premiers mois aurait alourdi les dépenses de 113 millions de dollars, sur la base de la consommation de carburant enregistrée jusqu’en septembre, a-t-elle indiqué.

La compagnie aérienne prévoit d’afficher au quatrième trimestre un résultat compris entre une perte de 15 cents par action et un bénéfice de 5 cents par action. La valeur médiane, soit une perte de 5 cents, est inférieure à l’estimation des analystes , qui tablent sur une perte de 6 cents, selon les données compilées par LSEG.

Frontier affiche une hausse de 23 % cette année, ce qui en fait la valeur la plus performante de l’indice NYSE Arca Airline

.XAL , qui est en baisse de 15 %.