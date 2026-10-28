Frontier Airlines en hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inattendu et des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

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(Actualités)

28 octobre - ** L'action Frontier Airlines ULCC.O progresse

d'environ 7 % à 5,91 dollars

** La société prévoit pour un bénéfice par action ajusté au quatrième trimestre compris entre une perte de 15 cents et un bénéfice de 5 cents, dont la valeur médiane est légèrement supérieure aux estimations moyennes des analystes, qui tablaient sur une perte de 6 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 18 cents dépasse les estimations, qui tablaient sur une perte de 4 cents; la perte enregistrée il y a un an s'élevait à 34 cents

** Le chiffre d’affaires de 1,36 milliard de dollars, en hausse de 53 % en glissement annuel, dépasse les estimations de 1,29 milliard de dollars

** Le RASM du troisième trimestre, indicateur du pouvoir de fixation des prix, progresse de 30 % pour s’établir à 11,87 centimes

** Le coût du carburant au quatrième trimestre devrait s’établir à 4,75 dollars le gallon, contre 3,96 dollars au troisième trimestre

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action a progressé de 17,4 % depuis le début de l'année