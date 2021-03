FREY - Résultats annuels 2020 : Performances opérationnelles et résilience du modèle économique remarquables

Le positionnement de Frey sur les centres commerciaux de plein air révèle toute sa valeur dans un contexte de crise sanitaire inédit



« Dans un contexte de crise inédit, les résultats de notre Groupe démontrent la résilience et la parfaite adaptation de notre modèle de croissance fondé sur la maîtrise de toute la chaine de valeur de l'immobilier commercial et une relation partenariale avec toutes nos parties prenantes. La pandémie a accéléré les mutations à l'œuvre du commerce et révèle un gisement colossal de projets à déployer : requalification et retournement d'actifs commerciaux obsolètes, mais aussi évolution vers plus de mixité sur des sites déjà artificialisés et rattrapés par la ville. Cette typologie de projets est en parfaite adéquation avec notre philosophie de développement, illustrée dans notre raison d'être : remettre le commerce au cœur de l'intérêt collectif. Nous sommes fiers d'être devenus la première foncière à mission de France et souhaitons être l'acteur d'un changement puissant et profitable à tous », déclare Antoine Frey, Président-Directeur Général de Frey.



Revenus locatifs : 59,5 M€ (+37%)

Taux d'encaissement 2020 : 94%

Taux d'occupation financier stable et élevé : 97,6%

Résultat opérationnel courant : 42,4 M€ (+46%)



ANR EPRA NDV : 31,2 € par action (-4,6%)

Ratio LTV DI : 32,4%

Liquidité disponible : 268 M€



Dividende 2020 : 1,50 €/action, avec option de paiement partiel en titres