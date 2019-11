FREY lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 161,5 millions d'euros et renforce son actionnariat avec l'entrée d'un nouvel investisseur, SCI Primonial Capimmo

Parité : 2 actions nouvelles pour 7 actions existantesPrix unitaire de souscription : 30,00 euros par action nouvellePériode de négociation des DPS : du 14 au 25 novembre 2019 inclusPériode de souscription : du 18 au 27 novembre 2019 inclusFREY (ISIN FR0010588079) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 161,5 M€. Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à Frey de renforcer sa structure financière et actionnariale, notamment en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille du développement qui est composé de 4 projets totalisant 189 000 m² pour un montant total d'investissement de 378 M€ dont 342 M€ sont à vocation patrimoniale. Le produit net de l'Augmentation de Capital permettra de couvrir la quote-part de fonds propres nécessaire au financement de ces projets en cours de développement, compte tenu de leur création de valeur, et pourra aussi participer, si l'opportunité se présentait, au financement de l'acquisition de nouveaux actifs immobiliers en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif du Groupe d'atteindre à moyen terme un patrimoine économique de plus de 1,5 Md€ (en part du groupe), tout en conservant un ratio LTV inférieur à 50%. L'opération fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires ainsi que d'un nouvel investisseur, qui couvrent 100%.