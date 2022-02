FREY : la foncière à mission affiche des performances opérationnelles en forte hausse et une solidité financière renforcée

FREY a profondément fait évoluer son modèle d’affaires depuis 2017

Doublement du patrimoine à 1,4 Md€

Internationalisation du patrimoine : 20%

Concentration du patrimoine sur de grands actifs de haute qualité environnementale

Diversification du Top 10 locataires : 21% de la base locative (vs 33% fin 2017)

Maintien du taux de rendement : 5,7%



FREY détient et gère un portefeuille particulièrement performant

Taux d’occupation financière : 98,0%

Loyers annualisés : 80,6 M€ (+36% vs 2020)

Taux d’encaissement 2021 : 94,5%

Taux d’effort Groupe : 8,7%



FREY est une foncière de croissance solide financièrement

Résultat opérationnel courant : 53,0 M€ (+25% vs 2020)

RNPG : 65,4 M€ (vs 2,4 M€ en 2020)

ANR EPRA NTA : 32,7 €/action (+2,5% vs fin 2020 après dilution)

LTV DI : 32,2%

Liquidités disponibles : 308 M€

Dividende proposé pour 2021 : 1,60 €/a (+6,7%) intégralement en numéraire



FREY confirme des engagements ESG très ambitieux

1ère foncière française à mission cotée certifiée B Corp™

FoREY® : 33% de l’objectif 2030 réalisé

100% des financements corporate assortis de critères RSE

Certifications BREEAM Very Good pour les deux Shopping Promenade livrés en 2021