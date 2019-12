Frey finalise la cession à BNP Paribas REIM pour le compte de l'OPCI BNP Paribas Diversipierre de 30% de son ensemble commercial de plein air situé au Portugal

La foncière FREY, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air annonce avoir finalisé ce jour la cession de 30% de la société détenant l'ensemble commercial Algarve Shopping & Albufeira Retail Park situé dans le sud du Portugal, à l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, géré par BNP Paribas REIM France. Cette opération annoncée le 6 novembre 2019 a obtenu toutes les autorisations nécessaires à sa réalisation.Ouvert en 2001 et étendu en 2004, le site fera l'objet d'un programme de rénovation et bénéficiera de l'esprit et de l'esthétique des Shopping Promenade de Frey. Le site recèle également un potentiel d'extension de 9 000 m² GLA permettant d'amplifier le travail de création de valeur et de renforcer le caractère dominant du site.A propos d' Algarve Shopping & Albufeira Retail Park- Localisation : Albufeira, Algarve dans le sud du Portugal- Surface : 60 000 m² au coeur d'une zone de chalandise exceptionnelle de 280 000 habitants à moins de 20 minutes (plus de 800 000 habitants en période estivale)- Offre shopping & loisirs : Zara, Pull & Bear, Berksha, Fnac, C&A, H&M, JD Sport, Radio Popular, Worten (...), un supermarché Continente, une vingtaine de restaurants, un cinéma et 3 000 places de stationnement ;- Chiffres clés :o o Revenu locatif annuel net : 14,3 millions d'euroso Taux d'occupation : 99,8%o Fréquentation : 7,5 millions de visiteurs chaque année