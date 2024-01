FREY et la Banque des Territoires signent un nouveau partenariat sur l’ensemble commercial des Docks de St-Ouen

FREY et la Banque des Territoires annoncent avoir scellé un nouveau partenariat de long terme. Cette nouvelle association se traduit par la prise de participation par la Banque des Territoires de 45% de la société détenant l’ensemble commercial des Docks de St-Ouen – la SCI Les Docks de Saint-Ouen. FREY continuera à assurer la gestion de cet ensemble commercial.



Implanté à Saint-Ouen-sur-Seine (93), dans le nouveau quartier mixte dit des « Docks », le projet est une opération urbaine d’envergure. En plus de son célèbre marché aux Puces et du stade Bauer, Saint-Ouen-sur-Seine souhaitait se doter d'un nouveau point de rayonnement territorial et touristique. À la fois relié au centre de Paris grâce au métro par le prolongement de la ligne 14 et situé au cœur d'un écoquartier qui compte 15 000 habitants et 30 000 employés, le projet s’adresse tant aux Audoniens qu’aux Parisiens et touristes de passage.

Ainsi, le programme puise dans l’ADN historique de Saint-Ouen-sur-Seine tout en s’inspirant de la nouvelle dynamique de la ville.



À la veille des JO 2024, c’est donc un véritable cœur de ville commercial, convivial et engagé de 24 000 m2 au total, qui s’offre au nouveau quartier des Docks de St-Ouen.