FREY annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 102 millions d’euros

Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris : 15 décembre 2021

FREY (Euronext Paris : FREY – ISIN FR0010588079) (la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») de ses actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse, d’environ 102 millions d’euros (l’ « Augmentation de Capital »).

Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : « Depuis sa cotation en bourse, FREY a toujours pu compter sur le soutien de ses actionnaires et je les en remercie. La réussite de cette nouvelle levée de fonds confirme leur confiance dans notre stratégie de croissance et la pertinence de notre modèle innovant, prônant une approche durable du commerce. Cette levée de fonds va participer au financement de plusieurs projets sécurisés en développement parmi lesquels les Docks à Saint-Ouen-sur-Seine dont la commercialisation, lancée en novembre dernier, rencontre un véritable succès ; Open dans le Grand Genève et Promenade Lleida, notre 1er Shopping Promenade en Catalogne. Concluons, sur le fait que la diversité de l’actionnariat de FREY, à la fois entrepreneurial et institutionnel, demeure un gage de dynamisme et de solidité pour le Groupe. »