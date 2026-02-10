Freshworks prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de logiciels basés sur l'IA

Freshworks FRSH.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur l'adoption croissante de ses outils logiciels qui intègrent l'intelligence artificielle pour automatiser le support client et les services informatiques.

Les entreprises adoptent de plus en plus de logiciels basés sur l'IA pour gérer efficacement les services informatiques, automatiser les flux de travail et améliorer le support client, ce qui stimule la demande pour des sociétés telles que Freshworks, ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N .

Ces prévisions interviennent dans un contexte d'inquiétude généralisée quant à l'impact potentiel des nouveaux outils d'IA sur les différents services proposés par les entreprises de logiciels établies, bien que les analystes aient minimisé les risques.

Le 30 janvier, Anthropic a introduit des plugins pour le support client, le service juridique, la finance et les ventes sur Claude Cowork, automatisant les tâches des cols blancs et risquant de perturber les entreprises de logiciels, ce qui a contribué à un effondrement de l'ensemble du secteur .

Le directeur général de Freshworks, Dennis Woodside, a déclaré que les clients ne se contenteront pas de tout construire directement, arguant que la création de systèmes informatiques et de services à la clientèle d'entreprise complets est complexe et prend des années.

"Nous avons passé une décennie à construire un système d'enregistrement et un système d'interaction qui comprend tout de votre environnement informatique", a déclaré M. Woodside lors d'un entretien avec Reuters.

En ce qui concerne la crainte que l'IA ne réduise le nombre de logiciels payants, M. Woodside a déclaré que Freshworks continuait d'augmenter le nombre de ses utilisateurs. "Nous prenons des parts à des opérateurs historiques beaucoup plus importants, comme ServiceNow, BMC et Atlassian, et c'est ainsi que nous développons notre activité", a-t-il déclaré.

Freshworks vend des licences pour des outils tels que Freshdesk pour le service à la clientèle et Freshservice pour l'assistance informatique, qui sont facturées en fonction du nombre de personnes qui se connectent à ces services, contrairement à la tarification basée sur l'utilisation utilisée par certains produits d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 952 et 960 millions de dollars pour 2026, supérieur aux estimations de 945,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 55 cents et 57 cents pour 2026, inférieur aux estimations de 69 cents, car la société s'attend à un taux d'imposition plus élevé.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 14 % pour atteindre 222,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 218,8 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 14 cents a également dépassé les estimations de 11 cents.