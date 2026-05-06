Freshpet en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du fabricant d'aliments pour animaux Freshpet FRPT.O progresse de 6% à 63,78 $ en pré-ouverture

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net de 8% à 11% en 2026, contre une prévision antérieure de 7% à 10%

** La société affiche un chiffre d'affaires net de 297,6 millions de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 291,9 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Elle affiche un bénéfice par action de 91 cents au premier trimestre, contre une perte de 26 cents par action un an plus tôt

** À la clôture d'hier, FRPT affichait une baisse de 1,3% depuis le début de l'année