Freshpet chute en raison de prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

23 février - ** Les actions du fabricant d'aliments pour animaux Freshpet FRPT.O ont baissé d'environ 4 % à 71,75 $ en pré-marché

** La société prévoit un Ebitda ajusté annuel de 205 à 215 millions de dollars, inférieur à l'attente moyenne des analystes de 226,2 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** Croissance annuelle du chiffre d'affaires net de 7 % à 10 % par rapport aux estimations de 9 %

** Le chiffre d'affaires net du 4ème trimestre de 285,2 millions de dollars est presque conforme aux estimations de 285,7 millions de dollars

** Le groupe annonce un Ebitda trimestriel ajusté de 61,2 millions de dollars, contre des estimations de 57,78 millions de dollars

** L'action a chuté d'environ 60 % en 2025