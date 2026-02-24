Freshpet augmente après que Morgan Stanley a relevé le titre à "surpondérer"

24 février - ** Les actions du distributeur d'aliments pour animaux Freshpet FRPT.O sont en hausse de 3 % à 81 $ avant le marché

** Morgan Stanley relève sa note de "equalweight" à "overweight", et augmente son objectif de cours à 90 $ contre 71 $

** Le courtier voit moins de risque concurrentiel que précédemment dans l'expansion de General Mills GIS.N dans les aliments frais pour chiens, suite à la réponse tiède des consommateurs au lancement de Blue Buffalo's Love Made Fresh l'année dernière ** Le groupe voit également une opportunité sous-estimée pour FRPT avec

l'expansion agressive de Walmart et d'Amazon dans la livraison d'épicerie le jour même

** 10 des 17 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 82 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 58 % en 2025