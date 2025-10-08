Freshpet à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans et demi après que BofA a réduit sa notation et son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions de Freshpet FRPT.O ont baissé d'environ 7 % à 49,14 $ - leur niveau le plus bas depuis mars 2023

** BofA Global Research réduit la note de l'action à "neutre" de "achat", l'objectif de prix à 60 $ de 81 $

** Le courtier réduit l'estimation de la croissance du chiffre d'affaires net au troisième trimestre, et s'attend à ce que FRPT enregistre une croissance annuelle du chiffre d'affaires net dans la partie inférieure de la fourchette prévue

** La société maintient ses perspectives annuelles après la clôture mardi, a annoncé le transfert du directeur financier Todd Cunfer à Campbell's Co CPB.O .

** Nomination d'Ivan Garcia en tant que directeur financier par intérim

**17 courtiers estiment en moyenne que l'action est "achetée"; leur prévision médiane est de 89 $ - données LSEG

** En incluant les pertes précoces, l'action a baissé de ~66% depuis le début de l'année contre un gain de ~18% sur le Nasdaq .IXIC .

** L'effondrement du cours de l'action FRPT s'inscrit dans un contexte de faible demande d'aliments pour animaux de compagnie, les consommateurs ayant limité leurs budgets en raison de l'inflation et de l'impact des droits de douane sur l'économie en général