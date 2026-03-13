Fresenius Medical Care résiste grâce à une note positive de DZ Bank
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:20
Dans une note, DZ Bank estime que la société a terminé avec succès sa phase de transformation d'une durée de trois ans au cours de l'exercice 2025.
Les analystes relèvent que les marges opérationnelles sont revenus dans la fourchette cible et que le ratio d'endettement s'est réduit.
Pour DZ Bank, les points clés sont : le moteur de croissance aux Etats-Unis avec le déploiement du système 5008X, qui vise à améliorer les résultats cliniques tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle.
Toutefois, l'exercice 2026 devrait être marqué par des charges temporaires liées aux investissements stratégiques et à l'expiration de certains effets exceptionnels de remboursement.
Les bénéfices de la nouvelle technologie et des programmes d'efficacité devraient se matérialiser pleinement à partir de 2027.
Enfin, le programme d'économies à dépassé les objectifs initiaux.
Pour conclure, DZ Bank pense que le titre est bon marché par rapport à l'historique de l'entreprise. Le modèle de flux de trésorerie actualisés confirme un objectif de cours de 56 euros, avec une recommandation à acheter.
Valeurs associées
|39,910 EUR
|XETRA
|+0,35%
A lire aussi
-
L'industrie allemande est passée en "mode de crise absolu", alerte le secteur chimique, confronté, comme d'autres filières, aux effets dévastateurs de la guerre au Moyen-Orient, entre flambée des coûts et chaos des chaînes d'approvisionnement. De la chimie à l'acier ... Lire la suite
-
Dans le village de Kafr Abdallah Aziza, dans le gouvernorat de Charqiya, des familles brandissent les portraits de proches portés disparus après avoir tenté de gagner l'Europe par la Méditerranée.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les investisseurs analysant les chiffres de l'inflation PCE et du PIB en attendant ceux du moral des ménages et l'enquête JOLTS sur l'emploi, dans un contexte de pressions sur les prix alors que la guerre au ... Lire la suite
-
Le petit truc indéfinissable qui grave un film dans votre mémoire grâce à la complicité entre ses acteurs, c'est aux directeurs de casting que vous le devez. En quasiment un siècle d'Oscars, leur profession n'a jamais eu sa statuette. Un oubli bientôt corrigé. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer