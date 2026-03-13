 Aller au contenu principal
Fresenius Medical Care résiste grâce à une note positive de DZ Bank
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:20

Fresenius Medical Care bouge peu à Francfort ( 0,04%, à 39,78 euros), au lendemain d'un gain de 1,32%. La veille, le fournisseur mondial de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux avait dévoilé ses résultats annuels.

Dans une note, DZ Bank estime que la société a terminé avec succès sa phase de transformation d'une durée de trois ans au cours de l'exercice 2025.

Les analystes relèvent que les marges opérationnelles sont revenus dans la fourchette cible et que le ratio d'endettement s'est réduit.

Pour DZ Bank, les points clés sont : le moteur de croissance aux Etats-Unis avec le déploiement du système 5008X, qui vise à améliorer les résultats cliniques tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle.

Toutefois, l'exercice 2026 devrait être marqué par des charges temporaires liées aux investissements stratégiques et à l'expiration de certains effets exceptionnels de remboursement.

Les bénéfices de la nouvelle technologie et des programmes d'efficacité devraient se matérialiser pleinement à partir de 2027.

Enfin, le programme d'économies à dépassé les objectifs initiaux.

Pour conclure, DZ Bank pense que le titre est bon marché par rapport à l'historique de l'entreprise. Le modèle de flux de trésorerie actualisés confirme un objectif de cours de 56 euros, avec une recommandation à acheter.

Valeurs associées

FRES MED CARE
39,910 EUR XETRA +0,35%
