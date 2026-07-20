Fresenius Medical Care quasi-stable après un point de la direction

Fresenius Medical Care bouge peu à Francfort ( 0,01%, à 42,24 EUR) après une note de Jefferies sur les perspectives de la société avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, programmée le 4 août prochain.

La banque d'investissement américaine indique que la société dédiée à la fourniture de services et d'appareils médicaux pour les personnes souffrant de troubles rénaux a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice en cours.

La direction a toutefois apporté des précisions sur la dynamique attendue sur le second semestre, notamment sur la croissance des traitements sur les marchés américains. Toujours selon la direction de la société allemande, le deuxième trimestre a débuté globalement dans la continuité du premier et aucune amélioration n'a été observée par rapport au premier trimestre. En revanche, Fresenius Medical Care table sur une amélioration progressive au cours de la seconde partie de l'année.

La faiblesse du début d'année a été attribuée à la baisse des orientations de patients, conséquence de l'accélération des fermetures de cliniques, de la restructuration des opérations et des initiatives de vérification des couvertures d'assurance mises en oeuvre après les modifications de l'Affordable Care Act (ACA), qui ont ralenti les flux de nouveaux patients. La société précise que l'amélioration de la croissance des traitements sur les marchés américains comparables devrait intervenir plutôt au second semestre.

La recommandation de Jefferies reste à sous-performance, avec une cible de cours de 31 EUR.