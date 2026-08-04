Fresenius Medical Care améliore sa rentabilité au 2e trimestre

Fresenius Medical Care publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,13 EUR au titre du 2e trimestre 2026, en augmentation de 28% à taux de change constants sur un an, soutenu par sa performance opérationnelle et des rachats d'actions.

Le spécialiste allemand des appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux a réalisé un profit opérationnel ajusté de 569 MEUR, en progression de 23% à taux de change constants, portant la marge correspondante à 11,7%, contre 9,9% un an plus tôt.

A 4 861 MEUR, le chiffre d'affaires a augmenté de 4% à taux de change constants ( 5% en organique), avec des progressions dans ses trois segments opérationnels : prestation de soins, soins basés sur la valeur et activation des soins (respectivement 7%, 9% et 3% en organique).

"Le déploiement américain de notre système innovant 5008X CARE progresse à toute vitesse, désormais disponible dans 227 cliniques américaines, après plus de 600 000 traitements réalisés", souligne Helen Giza, la CEO de Fresenius Medical Care.

Elle se dit aussi "enthousiaste quant aux bénéfices observés à travers les premiers résultats de l'initiative de recherche scientifique BEACON-US et au potentiel de cette thérapie pour améliorer significativement les résultats des patients aux Etats-Unis".

Sur cette base, le groupe confirme ses perspectives pour 2026 (toujours à taux de change constants), à savoir une évolution du chiffre d'affaires globalement stable par rapport à 2025 et un profit opérationnel ajusté à un niveau stable, en baisse ou en hausse à un seul chiffre moyen.