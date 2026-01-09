 Aller au contenu principal
Fresenius Medical Care accélère ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 10:00

Fresenius Medical Care (FME) gagne plus de 1% à Francfort, après l'annonce par le spécialiste allemand des dialyses, de son intention d'accélérer son programme de rachat d'actions avec le démarrage imminent de sa 2e tranche.

Le programme, présenté lors de la journée investisseurs du 17 juin 2025 et représentant un volume total de 1 milliard d'euros, devrait être achevé en moins d'un an selon FME, soit nettement plus tôt que prévu initialement.

La 1ère tranche du programme a en effet été achevée le 29 décembre 2025. Dans le cadre de la 2e tranche, le groupe prévoit de racheter ses propres actions pour un montant total d'environ 415 MEUR, du 12 janvier au 8 mai prochain.

"L'accélération réussie de notre programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros est soutenue par nos solides performances financières et notre exécution cohérente selon notre stratégie "FME Reignite"," commente sa CEO Helen Giza.

"Notre forte génération de flux de trésorerie, grâce à un élan commercial continu, permet d'accélérer notre programme de rachat d'actions, démontrant l'efficacité de notre nouveau cadre d'allocation de capital", ajoute le CFO Martin Fischer.

