Fresenius MedCare plombé par une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 13:27

(Zonebourse.com) - Fresenius Medical Care lâche plus de 5% à Francfort, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 38 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses.

'Une nouvelle analyse montre que les volumes de dialyse aux Etats-Unis sont confrontés à des problèmes d'entonnoir et de mortalité à long terme', explique le broker qui juge donc des manquements en termes de volumes 'probablement structurels'.

