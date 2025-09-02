Fresenius MedCare plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 13:27









(Zonebourse.com) - Fresenius Medical Care lâche plus de 5% à Francfort, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 38 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses.



'Une nouvelle analyse montre que les volumes de dialyse aux Etats-Unis sont confrontés à des problèmes d'entonnoir et de mortalité à long terme', explique le broker qui juge donc des manquements en termes de volumes 'probablement structurels'.





Valeurs associées FRES MED CARE 41,750 EUR XETRA -5,20%