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Fresenius cède 2,9% de Fresenius Medical Care
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 07:48
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Le géant allemand de la santé a annoncé la cession de près de 7,8 millions d'actions de sa filiale Fresenius Medical Care (FMC). La transaction, réalisée auprès d'investisseurs institutionnels sélectionnés, s'élève à environ 300 millions d'euros et représente 2,9% du capital social de FMC.

Cette opération s'inscrit dans la continuité du plan de restructuration engagé par le groupe, matérialisé dès 2023 par la déconsolidation de FMC et le passage de cette participation au rang de simple investissement financier. Depuis les ventes de titres opérées en 2025, Fresenius poursuivait une gestion active de ses parts, notamment en cédant des actions au prorata des programmes de rachat lancés par FMC.

Le produit net de cette vente sera intégralement affecté aux priorités d'allocation de capital du groupe qui consistent à réduire la dette nette et à alimenter les investissements dans les plateformes stratégiques à forte croissance.

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