Frequency Electronics recule après le lancement d'une offre d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions de Frequency Electronics ( FEIM.O ), société spécialisée dans les technologies de synchronisation de précision, ont reculé de 9,8 % à 59,94 dollars lors des négociations après clôture, dans le cadre d'une offre publique de vente prévue ** FEIM lance une offre de 100 millions de dollars

** La société propose 62,5 millions de dollars d'actions; Edenbrook Value Fund et Edenbrook Long Only Value Fund, filiales de Jonathan Brolin, membre de son conseil d'administration, cèdent le solde

** Morgan Stanley est le chef de file de l’opération

** FEIM a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour financer sa croissance, notamment pour ses dépenses d'investissement, son fonds de roulement et d'autres besoins généraux

** L'action FEIM a clôturé en baisse de 5,9 % à 66,46 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 22 %

** La société, basée dans la région d’Uniondale, dans l’État de New York, compte environ 9,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 660 millions de dollars