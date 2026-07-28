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Frequency Electronics recule après le lancement d'une offre d'actions de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 22:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions de Frequency Electronics ( FEIM.O ), société spécialisée dans les technologies de synchronisation de précision, ont reculé de 9,8 % à 59,94 dollars lors des négociations après clôture, dans le cadre d'une offre publique de vente prévue ** FEIM lance une offre de 100 millions de dollars

** La société propose 62,5 millions de dollars d'actions; Edenbrook Value Fund et Edenbrook Long Only Value Fund, filiales de Jonathan Brolin, membre de son conseil d'administration, cèdent le solde

** Morgan Stanley est le chef de file de l’opération

** FEIM a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour financer sa croissance, notamment pour ses dépenses d'investissement, son fonds de roulement et d'autres besoins généraux

** L'action FEIM a clôturé en baisse de 5,9 % à 66,46 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 22 %

** La société, basée dans la région d’Uniondale, dans l’État de New York, compte environ 9,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 660 millions de dollars

Valeurs associées

FREQUENCY ELECTR
66,4600 USD NASDAQ -5,92%
MORGAN STANLEY
211,730 USD NYSE -1,31%
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