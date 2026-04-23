Freeport-McMoRan subit la plus forte baisse depuis septembre 2025 après l'abaissement des prévisions concernant Grasberg

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(Mises à jour)

23 avril -

** Les actions de Freeport-McMoRan FCX.N chutent de 11 % à 62,04 $, leur plus forte baisse depuis le 24 septembre 2025

** Le mineur a réduit ses prévisions pour sa mine de Grasberg en Indonésie à 800 millions de livres de cuivre et 700 millions d'onces d'or cette année , contre 1,1 milliard de livres de cathodes de cuivre et environ 800 millions d'onces d'or

** Les opérations de Grasberg devraient atteindre une moyenne d'environ 65% dans la seconde moitié de 2026, augmenter à 80% à la mi-2027 et approcher la pleine capacité à la fin de 2027

** La production de cuivre du premier trimestre a chuté de 23,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 662 millions de livres récupérables

**Mais le BPA ajusté du T1 de 57 cents a battu l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données de LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, FCX est en hausse de23,9 % depuis le début de l'année