CAC 40
7 772,88
+0,30%
Freeport McMoran : risque de double-top sous 47/47,5$
10/09/2025

(Zonebourse.com) - Un incident d'exploitation sur une mine en Indonésie (pays instable politiquement par ailleurs) plombe Freeport McMoran qui rechute brusquement vers 44$ et teste les MM20 et MM50 regroupées vers 43,8$.
Le titre voit augmenter le risque de double-top sous 47/47,5$ : l'épisode correctif pourrait s'aggraver sous 42$, le 'M' baissier serait confirmé sous 39$ : la marge de sécurité reste de 10%, donc encore confortable.

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
43,875 USD NYSE 0,00%
