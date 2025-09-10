Freeport McMoran : risque de double-top sous 47/47,5$
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 14:12
Le titre voit augmenter le risque de double-top sous 47/47,5$ : l'épisode correctif pourrait s'aggraver sous 42$, le 'M' baissier serait confirmé sous 39$ : la marge de sécurité reste de 10%, donc encore confortable.
Valeurs associées
|43,875 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.
-
Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer