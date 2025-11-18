 Aller au contenu principal
Freeport-McMoRan progresse grâce à ses projets de reprise de la production à la mine indonésienne de Grasberg
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du mineur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N augmentent de 5 % à 40,8 $ avant le marché ** La société prévoit de rétablir la production à grande échelle à sa mine de Grasberg en Indonésie à partir du deuxième trimestre 2026, à la suite d'un incident mortel qui a forcé l'arrêt des opérations plus tôt cette année

** FCX s'attend à ce que la production combinée de cuivre et d'or de PT Freeport Indonesia en 2026 soit à peu près conforme aux niveaux de 2025

** Les activités d'assainissement sont en cours pour préparer le redémarrage progressif et la montée en puissance de Grasberg Block Cave, l'une des mines du complexe - FCX

** A la dernière clôture, les actions de FCX ont augmenté de 2,4 % depuis le début de l'année

