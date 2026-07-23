Freeport-McMoRan en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

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23 juillet - ** L'action de la société minière de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N affiche une hausse de 1,5 % à 66,00 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les estimations de bénéfices , la hausse des cours du cuivre ayant compensé la baisse de production de sa mine de Grasberg en Indonésie

** La société affiche un bénéfice par action (BPA) de 74 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 59 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le prix moyen réalisé s'est établi à 6,17 dollars la livre, contre 4,54 dollars la livre un an plus tôt

** La production de cuivre de FCX a reculé de 18,2 % à 786 millions de livres, tandis que la production d'or a chuté de 39,4 % à 192 000 onces

** À la clôture d'hier, FCX affichait une hausse de 28 % depuis le début de l'année