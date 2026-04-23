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Freeport-McMoRan dépasse les prévisions de bénéfice au premier trimestre grâce à la hausse des prix du cuivre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe minier Freeport-McMoRan

FCX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix du cuivre.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données compilées par LSEG.

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