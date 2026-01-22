 Aller au contenu principal
Freeport-McMoRan dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le minier Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, stimulé par la hausse des prix du cuivre.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 47 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 898,00 USD LME -1,23%
FREEPORT MCMORAN
60,610 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
Or
4 822,34 USD Six - Forex 1 -0,19%
Pétrole Brent
64,29 USD Ice Europ -1,58%
Pétrole WTI
59,68 USD Ice Europ -1,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

