Freeport-McMoRan dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

Le minier Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, stimulé par la hausse des prix du cuivre.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 47 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.