Freeport-McMoRan chute en raison de la baisse des prévisions de ventes de cuivre et d'or pour le troisième trimestre

24 septembre - ** Les actions de la société minière Freeport-McMoRan FCX.N ont baissé de 9,7 % à 40,97 $ ** La société s'attend à ce que les ventes consolidées du troisième trimestre soient inférieures d'environ 4 % pour le cuivre et d'environ 6 % pour l'or par rapport aux estimations de juillet 2025

** En juillet, la société avait prévu des ventes consolidées de 1 milliard de livres de cuivre et de 350 000 onces d'or pour le troisième trimestre

** FCX confirme également que deux de ses membres ont été mortellement blessés lors d'un incident de ruée vers la boue à la mine Grasberg Block Cave en Indonésie **En incluant les mouvements de la séance, les actions de FCX ont augmenté de 7,6 % depuis le début de l'année