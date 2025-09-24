Freeport-McMoRan chute en raison d'une baisse des prévisions de ventes de cuivre et d'or pour le troisième trimestre

24 septembre - ** Les actions de la société minière Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 9,1 % à 41,25 $ avant le marché

** La société s'attend à ce que les ventes consolidées prévues pour le troisième trimestre soient inférieures d'environ 4 % pour le cuivre et d'environ 6 % pour l'or par rapport aux estimations de juillet 2025

** En juillet, la société prévoyait des ventes consolidées de 1 milliard de livres de cuivre et de 350 000 onces d'or pour le troisième trimestre

** FCX confirme également que deux de ses membres ont été blessés lors de l'incident de ruée vers la boue à la mine Grasberg Block Cave en Indonésie

** À la dernière clôture, les actions de FCX ont augmenté de 19,12 % depuis le début de l'année