 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 837,09
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freeport-McMoRan chute en raison d'une baisse des prévisions de ventes de cuivre et d'or pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société minière Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 9,1 % à 41,25 $ avant le marché

** La société s'attend à ce que les ventes consolidées prévues pour le troisième trimestre soient inférieures d'environ 4 % pour le cuivre et d'environ 6 % pour l'or par rapport aux estimations de juillet 2025

** En juillet, la société prévoyait des ventes consolidées de 1 milliard de livres de cuivre et de 350 000 onces d'or pour le troisième trimestre

** FCX confirme également que deux de ses membres ont été blessés lors de l'incident de ruée vers la boue à la mine Grasberg Block Cave en Indonésie

** À la dernière clôture, les actions de FCX ont augmenté de 19,12 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
45,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Pétrole Brent
68,62 USD Ice Europ +1,22%
Pétrole WTI
64,42 USD Ice Europ +1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank