Freeport-McMoRan chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de production pour Grasberg

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23 avril - ** Les actions de la société minière Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 8,2 % à 64,67 $ avant le marché

** La société a réduit ses prévisions pour sa mine de Grasberg en Indonésie à 800 millions de livres de cuivre et 700 millions d'onces d'or cette année, par rapport à ses attentes antérieures de 1,1 milliard de livres de cathode de cuivre et d'environ 800 millions d'onces d'or

** La société prévoit que l'exploitation de Grasberg atteindra une moyenne d'environ 65 % au cours du second semestre 2026, augmentera à 80 % à la mi-2027 et approchera la pleine capacité à la fin de 2027

** La production de cuivre du premier trimestre a baissé de 23,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 662 millions de livres récupérables

** Cependant, elle a affiché un bénéfice ajusté de 57 cents/action au T1 , dépassant l'estimation des analystes de 46 cents/action - données LSEG

** A la dernière clôture, FCX a progressé de 38,5 % depuis le début de l'année