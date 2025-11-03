 Aller au contenu principal
Freeport LNG au Texas est de nouveau en service après avoir été fermé samedi, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Freeport LNG, située au Texas, était en passe d'absorber davantage de gaz naturel lundi, signe qu'elle était de nouveau en service après la fermeture des trois trains de liquéfaction de l'usine samedi, selon les données de la société financière LSEG et les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation environnementale de l'État.

