Freeport Indonesia vise à produire 1,1 milliard de livres de cathodes de cuivre et 0,8 million d'onces d'or en 2026

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Freeport Indonesia vise à produire 1,1 milliard de livres de cathodes de cuivre et environ 0,8 million d'onces d'or cette année, a déclaré le directeur général Tony Wenas lundi.

L'entreprise augmente sa production après qu'un glissement de terrain meurtrier a perturbé ses activités au cours du second semestre de l'année dernière.

En 2027, Freeport Indonesia prévoit une production de 1,5 milliard de livres de cathodes de cuivre et de 1,3 million d'onces d'or, a-t-il ajouté.