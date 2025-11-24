 Aller au contenu principal
Freeport Indonesia réduit son plan de production pour 2026 ; en pourparlers avec Amman pour l'approvisionnement en concentrés
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte avec des commentaires sur les activités des fonderies et les discussions avec Amman) par Fransiska Nangoy et Dewi Kurniawati

Freeport Indonésie a déclaré lundi qu'elle réduisait ses plans de production pour 2026 pour sa mine de Grasberg à la suite d'un accident mortel en septembre qui a tué sept personnes .

Une coulée de boue sur le site Grasberg Block Cave (GBC) de Freeport a déclenché la suspension de la mine, qui représente la majorité de la production du complexe. Grasberg est la deuxième mine de cuivre et la première mine d'or du monde.

Fin octobre , Freeport a repris ses activités à Big Gossan et à Deep Mill Level Zone, les deux autres composantes du complexe de Grasberg, car elles n'ont pas été affectées par la coulée de boue.

Freeport s'attend désormais à produire 478 000 tonnes de cathodes de cuivre et 26 tonnes d'or en 2026, a déclaré Tony Wenas, directeur général, aux membres du Parlement, alors qu'il prévoyait auparavant environ 700 000 tonnes de cathodes de cuivre et 45 tonnes d'or.

"Nous poursuivons la récupération sur le site Grasberg Block Cave avec pour objectif de commencer à exploiter cette mine au cours du premier trimestre 2026", a déclaré Tony Wenas.

La récupération complète de GBC est prévue pour 2027, a-t-il ajouté.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars pour l'année prochaine, soit une légère baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 8,5 milliards de dollars, car elle prévoit des prix du cuivre et de l'or plus élevés.

Le volume des ventes de cuivre de Freeport devrait être inférieur de 30 % aux prévisions initiales en 2025, et les ventes d'or inférieures de 50 %, bien que les revenus ne devraient diminuer que de 18 % en raison de la hausse des prix du cuivre.

Pour 2025, la société estime qu'elle vendra 537 000 tonnes de cuivre et 33 tonnes d'or.

Tony Wenas a également déclaré que la société a eu des discussions avec le groupe minier Amman Mineral Internasional au sujet d'un éventuel accord de fourniture de concentré de cuivre pour la fonderie de Freeport, mais qu'aucun accord n'a été conclu.

Amman n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Compte tenu de la capacité de production limitée de ses mines, Freeport ne peut fournir du concentré qu'à une raffinerie exploitée par PT Smelting, alors que sa fonderie de Manyar est à l'arrêt, a déclaré Tony Wenas.

La fonderie de Manyar devrait rester hors service jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine.

