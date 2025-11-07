Freeport Indonesia déclare que l'enquête sur l'incident de Grasberg est terminée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les déclarations de l'entreprise et du gouvernement)

Freeport Indonesia a déclaré vendredi que l'enquête sur la coulée de boue qui a tué sept travailleurs dans sa mine de cuivre et d'or de Grasberg était terminée et que la société avait reçu des recommandations d'amélioration de la part du gouvernement. Peu avant la déclaration de l'entreprise, le vice-ministre des mines, Yuliot Tanjung, avait déclaré aux journalistes que le ministère évaluait l'incident, notamment pour déterminer si la négligence ou d'autres violations de la réglementation avaient joué un rôle dans la catastrophe, avant de décider si les opérations pouvaient reprendre. Sept travailleurs ont été tués lorsqu'environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé la grotte du bloc de Grasberg (GBC ), l'une des mines du complexe, le 8 septembre.

"PT Freeport Indonesia a reçu des recommandations d'amélioration de la part du ministère de l'énergie et des ressources minérales et assure actuellement le suivi de toutes ces recommandations", a déclaré la porte-parole Katri Krisnati dans un communiqué, sans fournir de détails sur les recommandations.

En octobre, la société mère Freeport-McMoRan avait déclaré qu'une enquête "impliquant des experts externes et les autorités indonésiennes" était en cours.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'évaluation du ministère était distincte de l'enquête menée par Freeport.

Le ministère souhaite déterminer la cause de l'incident mortel, a déclaré Yuliot Tanjung, ajoutant que Freeport serait autorisé à reprendre ses activités s'il était jugé sûr de le faire.

"Si, sur la base de notre évaluation, les activités sont jugées sûres, nous les autoriserons", a-t-il déclaré, ajoutant que l'examen ferait la distinction entre les zones du complexe de Grasberg qui ont été touchées par la coulée de boue et celles qui ne l'ont pas été.

Freeport-McMoRan a déclaré que la mine Big Gossan et la mine Deep Mill Level Zone à Grasberg pourraient potentiellement être redémarrées au cours du quatrième trimestre, car elles n'ont pas été touchées par la coulée de boue, et qu'un redémarrage progressif de GBC est prévu pour 2026.

Le GBC représente environ 70 % de la production de cuivre et d'or précédemment estimée par Freeport Indonesia jusqu'en 2029.