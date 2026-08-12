Freeport Indonesia annonce que son site de Gresik suspend ses activités de fusion pour permettre la réparation des fours, selon la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Freeport Indonesia a annoncé mercredi que les activités de fonderie de sa filiale Smelting Gresik étaient à l'arrêt depuis le 8 août en raison de travaux de réparation des fours.
Tony Wenas, directeur général de Freeport Indonesia, a déclaré que la société prévoyait que les réparations soient achevées au cours du trimestre en cours.
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