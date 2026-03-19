Freeport demande un permis pour une expansion minière de 7,5 milliards de dollars

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(Ajoute les commentaires d'un dirigeant de Freeport aux paragraphes 3 à 5, et le contexte aux paragraphes 7 à 9) par Fabian Cambero

La société minière américaine Freeport-McMoRan a entamé le processus d'obtention d'un permis environnemental pour une expansion de 7,5 milliards de dollars de sa mine de cuivre El Abra au Chili, a déclaré la société jeudi.

Le projet est une coentreprise entre la société et le géant du cuivre chilien Codelco COBRE.UL .

"Il s'agit d'un projet très important, non seulement en termes d'investissement, mais aussi en termes de production supplémentaire", a déclaré Mario Larenas, directeur de la société au Chili, lors d'une conférence de presse.

L'expansion vise à augmenter la production de la mine à environ 300 000 tonnes métriques de cuivre par an, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a refusé de répondre à une question sur la capacité de Codelco à financer sa part du projet.

LE GOUVERNEMENT CHILIEN ACCUEILLE FAVORABLEMENT L'EXPANSION

Freeport FCX.N a annoncé son projet d'expansion d'El Abra, qu'elle avait reporté pendant des années, à la mi-2024. Le projet comprend la construction d'un concentrateur et d'une usine de dessalement, et devrait commencer à fonctionner au cours de la prochaine décennie.

Freeport détient 51 % d'El Abra, qui a produit 91 400 tonnes de cuivre en 2025, le reste étant détenu par Codelco.

Le ministre chilien des mines, Daniel Mas, s'est félicité de la décision de Freeport, indiquant que l'entreprise s'attend à ce que la procédure d'obtention du permis prenne environ trois ans et soulignant que les entreprises doivent se conformer aux lois sur l'environnement.

"Nous devons passer par toutes les étapes de conformité, et je crois comprendre que dans quelques mois ou quelques années, les entreprises décideront de passer ou non à la phase d'investissement", a-t-il déclaré à la presse après avoir rencontré les dirigeants de l'entreprise.