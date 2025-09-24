 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Freeport déclare un cas de force majeure à Grasberg et s'attend à une baisse des ventes de cuivre et d'or
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un cas de force majeure et de détails sur les prévisions tout au long du communiqué)

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mercredi un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie et a déclaré s'attendre à une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 10 % de ses actions.

Au début du mois, la société avait temporairement interrompu l'exploitation à Grasberg après qu'un important flux de matériaux humides ait bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, limitant les voies d'évacuation pour sept travailleurs.

La semaine dernière, Freeport a localisé deux membres de l'équipe qui avaient été mortellement blessés lors de l'incident.

La société a déclaré que les opérations à Grasberg, l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre au monde, ne reprendraient pas avant le premier semestre 2026.

Elle a également indiqué que la production de son unité indonésienne en 2026 pourrait être inférieure d'environ 35 % aux estimations précédentes.

La société avait construit une fonderie en Indonésie, qui a été endommagée par un incendie l'année dernière et a été fermée.

Le prix du cuivre sur le London Metal Exchange a bondi de plus de 3 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de 15 mois mercredi, à la suite de l'annonce de Freeport.

La société s'attend maintenant à ce que les ventes consolidées de cuivre et d'or du troisième trimestre soient inférieures d'environ 4 % et 6 %, respectivement, à ses prévisions antérieures de 1 milliard de livres de cuivre et de 350 000 onces d'or.

