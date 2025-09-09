Freeport chute après avoir interrompu ses activités minières à Grasberg, en Indonésie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du mineur de cuivre américain Freeport-McMoRan FCX.N chutent de 5,5 % à 44,1 $ après l'arrêt des opérations dans la mine indonésienne de Grasberg à la suite d'un incident souterrain

** L'incident s'est produit lundi en fin de journée dans l'un des cinq blocs de production de la mine souterraine de Grasberg Block Cave, en Papouasie centrale

** Les voies d'évacuation de sept travailleurs ont été restreintes; leur emplacement est connu et on pense qu'ils sont sains et saufs

** 15 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 51,6 $

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année